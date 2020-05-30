Надбавки получат все медики, которые борются с COVID-19 — совещание у Президента

30.05.2020 17:36

Укринформ

Национальная служба здоровья заключила договоры со всеми больницами, которые работают и не находятся в стадии ремонта, поэтому надбавки к зарплате получат все медики, задействованные в борьбе с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь во время селекторного совещания относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 под председательством главы государства с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, так как находятся в стадии ремонта. Минздрав будет контролировать этот вопрос", — говорится в сообщении.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время совещания, что подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19.

Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

По материалам: ukrinform.ru