В борьбе с пандемией Украина изучает опыт других стран, прежде всего Польши — Ляшко

30.05.2020 21:53

Укринформ

Украина изучает опыт борьбы с пандемией коронавируса других стран, прежде всего Польши.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Радио Свобода.

“По коронавирусу больше всего то, что мы изучаем, это Польша. Поскольку мы идем почти в одинаковом диапазоне”, — сказал он.

По его словам, Украина изучает опыт Италии, и поездка украинских врачей в эту страну стала полезной.

Среди других стран, чей опыт борьбы с эпидемией полезен для Украины, Ляшко назвал Швецию, США.

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Как сообщал Укринформ, в Украине за сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 30 мая коронавирус подтвержден у 23 204 человек, выздоровели 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.

По материалам: ukrinform.ru