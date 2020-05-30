В ОП сказали, как будут решать вопрос с «кадровым голодом» в Украине
В ОП сказали, как будут решать вопрос с "кадровым голодом" в Украине
30.05.2020 06:41
Укринформ
Власть в тесном союзе с Национальной академией государственного управления при Президенте сможет убрать из повестки дня кадровый голод в Украине.
Такой мыслью первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов поделился с читателями своего Тelegram-канала после встречи с руководством академии.
"Перезагрузка украинской власти, начавшаяся с избранием Президентом Украины Владимира Зеленского, требует от всех нас поиска и подготовки высококлассных госуправленцев для органов власти всех уровней. Уверен, что в тесном союзе с академией мы сможем убрать из повестки дня кадровый голод в Украине. Готов поддерживать все проекты академии, направленные на повышение качества подготовки государственных управленцев", — отметил Трофимов.
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Он подчеркнул то, что Украине нужны профессиональные государственные управленцы, а Национальная академия государственного управления при Президенте Украины уже 25 лет дает знания тем, кто уже стал или только планирует стать лучшим в публичном управлении.
Трофимов обсудил с сотрудниками Академии, а также в.и.о. президента Академии Анатолием Савковым и ее экс-президентом (2016-2019гг.) Василием Куйбидой трудности, с которыми пришлось столкнуться вузу в последние 6 лет, а также планы на будущее.
По материалам: ukrinform.ru