В ОП сказали, как будут решать вопрос с "кадровым голодом" в Украине

30.05.2020 06:41

Укринформ

Власть в тесном союзе с Национальной академией государственного управления при Президенте сможет убрать из повестки дня кадровый голод в Украине.

Такой мыслью первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов поделился с читателями своего Тelegram-канала после встречи с руководством академии.

"Перезагрузка украинской власти, начавшаяся с избранием Президентом Украины Владимира Зеленского, требует от всех нас поиска и подготовки высококлассных госуправленцев для органов власти всех уровней. Уверен, что в тесном союзе с академией мы сможем убрать из повестки дня кадровый голод в Украине. Готов поддерживать все проекты академии, направленные на повышение качества подготовки государственных управленцев", — отметил Трофимов.

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Он подчеркнул то, что Украине нужны профессиональные государственные управленцы, а Национальная академия государственного управления при Президенте Украины уже 25 лет дает знания тем, кто уже стал или только планирует стать лучшим в публичном управлении.

Трофимов обсудил с сотрудниками Академии, а также в.и.о. президента Академии Анатолием Савковым и ее экс-президентом (2016-2019гг.) Василием Куйбидой трудности, с которыми пришлось столкнуться вузу в последние 6 лет, а также планы на будущее.

По материалам: ukrinform.ru