В Польше в результате ДТП погиб украинец — МИД

30.05.2020 15:16

Укринформ

Гражданин Украины погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 29 мая в Польше.

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Управление полиции города Вроцлава 30 мая сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая на автомагистрали А4 (повят Шрода-Шленска) с участием легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля — гражданин Украины, 1979 года рождения», — отметил Погорельцев.

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По его словам, после проведения следственных мероприятий на месте аварии тело погибшего доставили в учреждение судебной медицины Вроцлава. По факту ДТП управлением повятовой полиции города Сьрода-Слёнска открыто уголовное производство.

Погорельцев добавил, что Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников умершего украинца.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове.

По материалам: ukrinform.ru