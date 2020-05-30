В Украине сделали уже более шести тысяч ИФА-тестов — Степанов
В Украине сделали уже более шести тысяч ИФА-тестов — Степанов
30.05.2020 10:05
Укринформ
ИФА-тесты в Украине проводятся децентрализовано, сейчас сделано более 6 тысяч таких тестов.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 мая, сообщает корреспондент Укринформа.
“Тестирование проводится децентрализовано, то есть в районных, областных больницах. Везде, где стоят соответствующие лаборатории для возможности работы с ИФА-тестами. На сегодня уже произведено около 6300 ИФА-тестов”, — сказал министр.
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По словам министра, ИФА-тест показывает переболел ли человек коронавирусной болезнью.
Как сообщал Укринформ, в Украине в конце мая начали тестирование методом ИФА, который позволяет выявить в организме человека антитела к коронавирусу.
По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксирован 23 204 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 393 за сутки.
По материалам: ukrinform.ru