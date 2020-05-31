Ляшко рассказал, на каком этапе сейчас эпидемия коронавируса в Украине

30.05.2020 23:16

Укринформ

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, на каком этапе сейчас находится ход эпидемии COVID-19 в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы вывели на некое такое плато. Пик – это достижение наибольшего количества случаев. Наибольшее количество случаев – мы ни разу не перешли 600. То есть мы говорим, что пик у нас растянут во времени. Мы его переназвали плато… У нас была регистрация по 400-500 случаев. Сейчас мы регистрируем около 300 случаев в сутки", — сказал Ляшко.

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На вопрос, можно ли говорить об уменьшении, он ответил: "Да. Но мы на этапе сдерживания, потому что открываются определенные сферы экономики. Мы приспосабливаемся жить в новых условиях после смягчения карантина".

Напомним: сейчас в Украине идет переход ко второму этапу ослабление карантина, так называемого адаптивного карантина. Он начался с 22 мая и постепенно внедряется в регионах страны по мере их готовности.

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Как сообщал Укринформ, в Украине за сутки зафиксированы 393 новых случая заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 30 мая коронавирус подтвержден у 23 204 человек, выздоровел 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.

По материалам: ukrinform.ru