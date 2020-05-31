От начала эпидемии COVID-19 заболели 4542 медика — Степанов

31.05.2020 10:44

Укринформ

За прошедшие сутки в Украине в целом заболели коронавирусной болезнью COVID-19468 человек, из них 12 детей и 67 медработников. Наибольшее количество новых больных диагностированы в Киеве.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«За прошедшие сутки заболели 468 человек, из них — 12 детей и 67 медработников. Госпитализированы 93 человека. За последние сутки зафиксировано 12 летальных случаев, при этом выздоровели 227 человек», — сообщил министр.

Он добавил, что в целом за все время пандемии заболело 1712 детей, а также 4542 медицинских работников.

Степанов отметил, что в целом за весь период выздоровели 9538 человек, всего летальных случаев 708.

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Как сообщалось, по состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтвердили 23 672 случая COVID-19. За сутки — 468 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru