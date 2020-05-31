Полиция и Минсоцполитики совместно будут работать над усилением защиты детей
Полиция и Минсоцполитики совместно будут работать над усилением защиты детей
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31.05.2020 08:48
Укринформ
Уровень социальной защиты детей был в центре внимания рабочей встречи представителей Национальной полиции и Министерства социальной политики.
Во время встречи заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич и заместитель министра социальной политики Борис Лебедцов подписали документ о сотрудничестве между ведомствами, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Представители Национальной полиции и Министерства социальной политики обсудили реализацию плана, который расширяет возможности для сотрудничества обеих сторон. В частности, речь шла об урегулировании законодательства в сфере повышения уровня социальной защиты детей. Особое внимание уделили вопросам по защите детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, или против которых были совершены преступления", — говорится в сообщении.
По словам Фацевича, мониторинг состояния защиты прав детей свидетельствует о необходимости усиления безопасности среды для малышей.
«Защита детей является нашим главным долгом. Сегодня мы объединяем усилия Национальной полиции Украины и Министерства социальной политики в целях создания безопасной среды для них. От эффективности наших действий зависит их здоровье и жизнь», – отметил Фацевич.
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Он добавил, что организация более безопасных и комфортных условий для жизни детей является общей ответственностью местных органов исполнительной власти и самоуправления и территориальных подразделений полиции.
Также планом предусмотрено совместное обучение и повышение квалификации уполномоченных работников Национальной полиции и Министерства социальной политики в сфере безопасности и социальной защиты детей.
Фото: Национальная полиция
По материалам: ukrinform.ru