Сегодня — последний день подачи е-деклараций

31.05.2020 14:09

Укринформ

В воскресенье, 31 мая, последний день подачи ежегодных электронных деклараций и деклараций после увольнения.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Последний день кампании декларирования-2020! Сегодня команда НАПК продолжает работать для обеспечения стабильной работы Реестра е-деклараций и предоставления консультаций субъектам декларирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если у декларантов возникают вопросы при внесении последних изменений в декларации, то можно обратиться в контакт-центр НАПК по телефону +38 (044) 200-06-94 (с 9:00 до 18:00). По вопросам технического характера можно обратиться по адресу support@nazk.gov.ua (с 9:00 до 18:00).

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Как сообщалось, 17 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которому в 2020 году был продлен до 1 июня срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после увольнения.

По материалам: ukrinform.ru