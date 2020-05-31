Суд отправил под стражу шестерых участников перестрелки в Броварах

30.05.2020 23:43

Укринформ

Шестерым участникам перестрелки в Броварах на Киевщине избрали меру пресечения — отправили под стражу без права внесения залога.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, шесть человек взяли под стражу по состоянию на 22 часа 30 мая.

"Всего задержаны 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей", — добавил он.

На 22-е сегодня 6 лицам – принято содержание под стражей без залога. Всего задержаны 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление – единственный путь к справедливости! pic.twitter.com/HINrKUiW0w

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 30, 2020

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Как сообщалось, утром 29 мая в Броварах между жилыми домами произошла перестрелка между двумя группировками за перераспределение пассажиропотока. На месте сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента. Во время дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще 17 правонарушителей. Лица еще 39-х установлены.

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На это время 21 лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: ukrinform.ru