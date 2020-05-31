В Стамбуле по случаю Вознесения отслужили литургию на украинском

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31.05.2020 20:47

Укринформ

В Стамбуле в храме святого Николая Чудотворца на Фанаре состоялось праздничное богослужение на украинском языке по случаю праздника Вознесения Господня.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«По благословению Вселенского патриарха Варфоломея литургию совершит архимандрит Харлампий. Богослужение традиционно проходит на украинском языке», — сообщили в генконсульстве Украины в Стамбуле.

Трансляция богослужения осуществлялась в режиме онлайн.

Участвовали в праздничном богослужении как певчие церковного хора две представительницы украинской громады Стамбула — Татьяна Фецан и Ольга Коваленко.

«Очень рады, что замысел удался и служба таки состоялась несмотря на то, что сегодня в Стамбуле действует комендантский час. С одной стороны, было немного грустно, что никого, кроме участников богослужения, в церкви больше не было. Но с другой — мы были сосредоточены только на службе, никто и ничто не отвлекало нашего внимания», — сообщила председатель союза Украинского общества взаимопомощи Татьяна Фецан.

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Также в богослужении участвовали два священнослужителя Вселенского патриархата: архимандрит Харлампий и владыка Адриан и представительницы украинской диаспоры. Онлайн-трансляцию обеспечивал представитель крымскотатарской диаспоры Джафер Умеров.

После богослужения провели традиционное угощение с соблюдением требований по социальному дистанцированию.

Священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий, который возглавлял сегодняшнее богослужение, впервые проводит его на украинском языке. Делал это раньше в разных городах Турции, в частности в Стамбуле и Анкаре. Так, в октябре в храме святого Николая Чудотворца состоялась литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня защитника Украины. Архимандрит Харлампий также известен тем, что после оформления манускрипта Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, хранил его до момента вручения.

По материалам: ukrinform.ru