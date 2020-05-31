Украина с 1 июня открывает пункты пропуска на словацкой границе

31.05.2020 12:58

Укринформ

Украина с 1 июня открывает пункты пропуска на словацкой границе.

Об этом сообщил в Facebook председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров.

"Мы открываем пункты пропуска на границе со Словакией.

В Чопском пограничном отряде сообщили, что с 1 июня 1 ч. 01 мин. ночи по киевскому времени (00.01 среднеевропейского) начинают работать такие КПП: Ужгород — Вышне Немецкое — открыто для легкового и грузового автомобильного сообщения, пересечение пешеходов и велосипедистов не разрешено; Малый Березный — Убля — в полном объеме; Малые Селменцы — Большие Селменцы — в полном объеме с 9.00 до 21.00 московского времени", — подтведили Петров.

Он также добавил, что предоставленной словацкой стороной информации, на территории страны продолжает действовать чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19. Пересечь словацкую границу смогут только лица с разрешением на длительное пребывание, транзит и лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

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Как сообщалось, согласно распоряжению правительства, с 29 мая дополнительно (кроме тех, которые функционировали ранее) возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска разной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. В то же время пункты пропуска на границе с сопредельными странами могут полноценно функционировать только при условии возобновления пропуска с обеих сторон.

Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по вопросу возобновления пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности с 1 июня частично возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

По материалам: ukrinform.ru