Депутаты хотят заслушать Авакова из-за событий в Кагарлыке и Броварах

Заслушать доклад министра внутренних дел предлагают народные избранники из фракции «Слуга народа».

Об этом пишет «НБН«.

Так, во время согласительного совета парламента замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в ближайшую пятницу, на часе вопросов к правительству, хотелось бы заслушать Арсена Авакова:

«На день правительства мы просим пригласить министр Авакова, чтобы он выступил с докладом по Кагарлыку и Броварам. И, по возможности, пусть расскажет о ходе расследования дела о смерти нашего коллеги Давиденко. Думаю, господин министр даст нам ответы».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский не собирается увольнять Авакова.