Зеленский не собирается увольнять Авакова

Недавние резонансные события в Украине, к которым причастны правоохранители, не пошатнули доверие президента к министру внутренних дел.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник на Банковой сообщает, что Зеленский доверяет Авакову и сейчас увольнять его не собирается. Президент попросил чтобы Аваков взял под свой контроль наказание для участников сегодняшней перестрелки в Броварах».

Напомним, ранее мы писали, что полиция заранее знала о перестрелке в Броварах.