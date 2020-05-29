Зеленский не собирается увольнять Авакова

Политика
Христина Качоровська0
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Недавние резонансные события в Украине, к которым причастны правоохранители, не пошатнули доверие президента к министру внутренних дел.

Аваков и Зеленский
Аваков и Зеленский. Фото — 24tv.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник на Банковой сообщает, что Зеленский доверяет Авакову и сейчас увольнять его не собирается. Президент попросил чтобы Аваков взял под свой контроль наказание для участников сегодняшней перестрелки в Броварах».

Напомним, ранее мы писали, что полиция заранее знала о перестрелке в Броварах.


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