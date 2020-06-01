Фейки о коронавирусе: СБУ разоблачила уже 385 агитаторов, 18 из них — российские

01.06.2020 11:47

Укринформ

Служба безопасности Украины с начала карантина разоблачила 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки об эпидемии коронавируса, из них 18 действовали по заданию РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"За период действия карантинных мер кибер-специалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,6 тысячи сообществ с более миллионной аудиторией, разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что 18 выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. Они «работали» в Киеве, Одессе, Днипре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. В отношении их возбуждены уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

По информации СБУ, через соцсети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантина, проведению акций протеста, силовому захвату власти и информационной поддержке таких неправомерных мероприятий.

К примеру, житель Одесской области регулярно размещал на своих страницах в соцсетях информацию с призывами о присоединении западных областей к государствам, граничащим с Украиной. Публикации агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий и сайтов РФ. Во время следственных действий в помещении агитатора обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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В то же время, информацию о выявленных 367 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 160 человек привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Как сообщили в спецслужбе, в течение 2019-2020 годов судами вынесено 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, которые умышленно осуществляли деструктивную информационную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины с использованием социальных сетей.

По материалам: ukrinform.ru