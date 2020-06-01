Под Радой собрался митинг: люди активно противодействуют инициативам Разумкова

Возле Верховной Рады собрались митингующие, чтобы выразить свою ноту протеста насчет пересмотра языкового закона. Известно, что Дмитрий Разумков сделал заявление временем ранее именно о пересмотре этого закона. Данная инициатива встретила сегодня, 1 июня, сопротивление со стороны активистов.

Об этой информации сообщил корреспондент «Укринформа», передает «НБН».

«Около 20-30 активистов собрались на площади Конституции около здания ВРУ. В 11:00, как известно, началось заседание Согласительного совета депутатский фракций, а также групп», — сообщил корреспондент.

Известно, что активисты решили принести с собой на протест символический символ России – «лапти», которые митингующие хотят передать Разумкову. При этом на этом своеобразном символе есть надписи с защитой украинского языка.

Организатором акции стал «Рух опору капітуляції». Участники сообщили, что они были возмущены заявлениями Разумкова в интервью «Главком» о том, что вышеупомянутый закон необходимо изменить. Организаторы настаивают на том, что такие «атаки» властей на закон об украинском языке – это одно из проявлений капитуляции перед российским агрессором.

Напомним, Азаров назвал ветеранов Второй мировой мразями: скандальное заявление экс-премьера.