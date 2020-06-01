Под Радой собрался митинг: люди активно противодействуют инициативам Разумкова

Общество
Родион Власов0

Возле Верховной Рады собрались митингующие, чтобы выразить свою ноту протеста насчет пересмотра языкового закона. Известно, что Дмитрий Разумков сделал заявление временем ранее именно о пересмотре этого закона. Данная инициатива встретила сегодня, 1 июня, сопротивление со стороны активистов.

Митинг
Митинг. Фото — ukrinform.ua.

Об этой информации сообщил корреспондент «Укринформа», передает «НБН».

«Около 20-30 активистов собрались на площади Конституции около здания ВРУ. В 11:00, как известно, началось заседание Согласительного совета депутатский фракций, а также групп», — сообщил корреспондент.

Известно, что активисты решили принести с собой на протест символический символ России – «лапти», которые митингующие хотят передать Разумкову. При этом на этом своеобразном символе есть надписи с защитой украинского языка.

Организатором акции стал «Рух опору капітуляції». Участники сообщили, что они были возмущены заявлениями Разумкова в интервью «Главком» о том, что вышеупомянутый закон необходимо изменить. Организаторы настаивают на том, что такие «атаки» властей на закон об украинском языке – это одно из проявлений капитуляции перед российским агрессором.

Напомним, Азаров назвал ветеранов Второй мировой мразями: скандальное заявление экс-премьера.


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