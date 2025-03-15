Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное замглавы Нацполиции Андреем Небытовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», следственной группой рассматривается несколько версий, так или иначе обосновывающих мотивы убийства активиста Демьяна Ганула.

Исходя из лаконичных слов Небытова, экспертная группа правоохранителей полагает, что преступление осуществили:

в рамках заказного убийства, спровоцированного активной профессиональной и общественной деятельностью жертвы;

из-за возникновения глубокой личной неприязни у злоумышленника к потерпевшему;

по заказу российских спецслужб, поскольку Ганул был широко известен своей твердой проукраинской позицией.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Нацполиция показывала фотоснимки подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.