Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное замглавы Нацполиции Андреем Небытовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», следственной группой рассматривается несколько версий, так или иначе обосновывающих мотивы убийства активиста Демьяна Ганула.
Исходя из лаконичных слов Небытова, экспертная группа правоохранителей полагает, что преступление осуществили:
- в рамках заказного убийства, спровоцированного активной профессиональной и общественной деятельностью жертвы;
- из-за возникновения глубокой личной неприязни у злоумышленника к потерпевшему;
- по заказу российских спецслужб, поскольку Ганул был широко известен своей твердой проукраинской позицией.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Нацполиция показывала фотоснимки подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.
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