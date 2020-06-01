Работу центров суррогатного материнства нужно законодательно урегулировать — Денисова

01.06.2020 22:11

Укринформ

В Украине необходимо законодательно урегулировать работу центров, предоставляющих услуги суррогатного материнства.

Такое мнение выразила во время пресс-конференции в Кабмине Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Укринформ.

По ее словам, в настоящее время суррогатное материнство урегулировано только двумя нормативно-правовыми актами. В частности, Семейным кодексом и приказом Минздрава.

"Поэтому, на мой взгляд, нужны наработки комплексного нормативного документа, который будет отстаивать права ребенка. В нем необходимо прописать, с какого момента будут учитываться права ребенка — с момента оплодотворения или с момента рождения. Также необходимо прописать права и обязанности родителей и суррогатных матерей ", — сказала она.

Кроме того, добавила Денисова, нужно урегулировать работу центров репродуктивной медицины, прописать условия предоставления им лицензий и случаи привлечения к ответственности.

По мнению омбудсмена, одна и та же клиника не должна осуществлять оплодотворение суррогатных матерей и проводить тесты на отцовство, так как здесь может быть "заложена коррупционная составляющая".

Как сообщал Укринформ, Министерство иностранных дел предоставило разрешения на въезд в Украину 79 иностранцам, которые хотят забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

По словам Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, к ней обратилась 91 супружеская пара относительно решения вопросов с документами для 97 детей, рожденных от суррогатных матерей в Украине. В отеле "Венеция" находятся 72 ребенка. При этом родители 62 из них еще не приехали.

Читайте также: "Рынок" суррогатного материнства стоит закрыть для иностранцев — детский омбудсмен

В столичном отеле "Венеция", который является отделением клиники Biotexcom, в начале мая находился 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Родители не могли забрать детей из карантинных ограничений.

В парламенте 15 мая зарегистрировали законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения при суррогатном материнстве.

Министерство социальной политики отметило необходимость разработки национальной политики в отношении суррогатного материнства.

По материалам: ukrinform.ru