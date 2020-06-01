СБУ разоблачила незаконное вмешательство в электронный земельный кадастр

01.06.2020 19:42

Укринформ

Служба безопасности Украины разоблачила факт вмешательства должностного лица Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастру в электронную систему Государственного земельного кадастра.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, чиновник по заказу «клиентов» безосновательно удалил сведения о правах собственности на земельный участок общей площадью 5 гектаров на территории Ирпенского городского совета. В рамках уголовного производства на основании постановления Печерского районного суда в г.. Киеве, наложен арест на землю ориентировочной стоимостью 10 млн гривень ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оперативное вмешательство СБУ не дало злоумышленникам возможность осуществить ее перепродажу и перерегистрацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденных земельного участка и установлению всех обстоятельств вмешательства в электронную систему Государственного земельного кадастра.

Продолжается досудебное следствие по ст 361, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru