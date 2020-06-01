Суд во вторник рассмотрит апелляцию на продление ареста Юлии Кузьменко

01.06.2020 21:39

Укринформ

Киевский апелляционный суд во вторник рассмотрит апелляцию на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Dr Kuzmenko.

«Завтра, 2 июня, в 15:30 в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко. Председательствующая судья — Росико Татьяна », — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru