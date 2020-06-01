В Украине возобновили железнодорожное пассажирское сообщение
В Украине возобновили железнодорожное пассажирское сообщение
01.06.2020 10:46
Укринформ
АО "Укрзализныця" с 1 июня начало движение пассажирских поездов дальнего следования в разные регионы Украины.
Как сообщает корреспондент Укринформа, с 1 июня Укрзализныця начала движение электричек.
Итак, с сегодняшнего дня Укрзализныця запустила поезда дальнего следования в 20 населенных пунктов Украины центральной, южной, северной и восточной Украины.
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Как сообщал Укринформ, 26 мая Укрзализныця открыла продажу билетов на некоторые поезда, которые начнут курсировать уже с 1 июня 2020 года. В компании планировали с 1 июня запустить 42 поезда, из которых 10 — Интерсити+ и 32 — дальнего сообщения.
В Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантинных ограничений. Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения.
Второй этап смягчения карантинных мероприятий начался 22 мая. К 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.
По материалам: ukrinform.ru