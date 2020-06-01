В Украине запустили чат-бот о кибербуллинге

01.06.2020 22:41

Укринформ

Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и при информационной поддержке Министерства образования и науки Украины, Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Украины выпустило чат-бот “Кіберпес”, в котором можно узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"В прошлом году мы ввели в законодательство понятие буллинга, в том числе и травля детей в интернете. Следующим шагом должна стать национальная система выявления и установления ответственности за кибербуллинг. Во время карантина дети проводят много времени в сети, поэтому сейчас им особенно необходим удобный и быстрый механизм реагирования на кибербуллинг”, – прокомментировала запуск чат-бота государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Оксана Савицкая.

Чат-бот в Telegram и Viber поможет узнать, как определить кибербуллинг, как самостоятельно удалить оскорбительные материалы из социальных сетей, а также куда обращаться за помощью.

В чат-боте "Киберпес" можно найти информацию о том:

что такое «кибербуллинг» и как он проявляется;

как определить контент, содержащий кибербуллинг;

что делать, если вас кибербуллят;

как удалить материалы, содержащие кибербуллинг;

как предупредить кибербуллинг;

как не быть кибербуллером.

Читайте также: Snapchat запускает новую функцию для защиты психического здоровья

По данным международного исследовательского проекта ESPAD, в 2019 году только 6,7% опрошенных подростков в Украине не пользовались социальными сетями. Около 45% подростков проводят в социальных сетях до 3 часов в день, а еще почти 50% – 4 и более часов.

По данным ЮНИСЕФ, в Украине около 50% подростков были жертвами кибербуллинга.

ЮНИСЕФ определяет кибербуллинг как травлю с применением цифровых технологий. Кибербуллинг может происходить в социальных сетях, на платформах обмена сообщениями (мессенджерах), игровых платформах и в мобильных телефонах, в частности: распространение лжи или размещения фотографий, которые компрометируют кого-то в социальных сетях; уведомление или угрозы, которые оскорбляют кого-то или могут нанести кому-то вред.

По материалам: ukrinform.ru