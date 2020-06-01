Вступительная кампания и не только: Минобразования обнародовало перечень онлайн-ресурсов

01.06.2020 15:56

Укринформ

Министерство образования и науки обнародовало перечень дистанционных и онлайн-ресурсов для педагогов, абитуриентов, родителей.

Перечень доступен на сайте Министерства образования и науки.

"Соискатели образования, абитуриенты, педагоги и управленцы образовательной системы имеют возможность использовать 46 сервисов, которые помогают получать образовательные услуги дистанционно или онлайн. Среди этих сервисов: онлайн-обращение к образовательному омбудсмену, ресурс об изменениях в образовании из-за карантина, информация для жителей Донбасса и Крыма, разъяснения касательно дошкольных учреждений, инструменты для учителей и директоров школ, информационные ресурсы для участников ВНО и абитуриентов, сервисы для получения справок и апостиля, верификации образовательных документов, открытые данные об учебных заведениях, количестве соискателей образования, лицензированных специальностях и профессиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них разъяснение о записи в детский сад и инструкция "Как открыть частный детский сад", ссылки на электронную библиотеку, где размещены электронные версии учебников для 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 классов, двуязычные словари, пособия серии "Школьная библиотека" и др.

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Также полезные ссылки для абитуриентов и участников ВНО, ссылки на ресурсы, где можно проверить подлинность документов об образовании и заказать выписку из Реестра документов об образовании и многое другое.

По материалам: ukrinform.ru