Украина и Польша рассматривают возможность заключения соглашения о сезонных рабочих — МИД

01.06.2020 21:55

Укринформ

Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопрос упрощения процедур получения рабочих виз.

Об этом сообщает МИД Украины по результатам встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша Бартошем Цихоцким.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши.

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В МИД подчеркнули, что после определенного приостановления взаимодействия, вызванного пандемией коронавируса, возникает необходимость восстановления двустороннего сотрудничества на всех направлениях. И отправной точкой для этого является проведение заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, что будет способствовать оживлению товарооборота между странами.

В ближайшее время также будет проведено очередное заседание Совместной консультативной комиссии Министерства образования и науки Украины и Министерства национального образования РП по вопросам образования представителей украинского национального меньшинства в Польше и польского национального меньшинства в Украине, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи Бартош Цихоцкий передал сборник научных трудов «Украина и Польша: дорогами межгосударственных взаимоотношений», изданный Польским институтом в Киеве совместно с Научным обществом истории дипломатии и международных отношений, а также Институтом истории Украины НАНУ к 100-летию установления украинско-польских дипломатических отношений.

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Как сообщалось, Кабмин с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного пассажирского сообщения, в том числе авиационного.

20 мая правительство Украины разрешило работу 66 пунктов пропуска на границе.

Фото: МИД

По материалам: ukrinform.ru