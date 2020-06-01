Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны
Инфографика
01.06.2020 15:59
Укринформ
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов.
Об этом сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик в Facebook.
"Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны. Здесь мы пошли навстречу пассажирам. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место. На данный момент таких вагонов — 20", — написал Юрик.
Он добавил, что в плацкартных вагонах так же как и в купе и СВ, будут доступны лишь 50% мест.
Читайте также: В Украине открыла продажу билетов на 35 поездов дальнего следования
Как сообщал Укринформ, "Укрзализныця" с 1 июня начала движение пассажирских поездов дальнего следования и Интерсити+ в населенные пункты центральной, южной, северной и восточной Украины. Также возобновили свое движение 439 пригородных поездов. Планируется, что с 4 июня начнется движение пассажирских поездов в западные области Украины.
Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.
По материалам: ukrinform.ru