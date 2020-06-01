Зеленская и ЮНИСЕФ подписали меморандум относительно защиты прав детей

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01.06.2020 17:20

Укринформ

Жена Президента Елена Зеленская и глава Представительства Детского фонда ООН в Украине Лотта Сильвандер подписали Меморандум о взаимопонимании относительно защиты прав.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Документ призван способствовать консолидации усилий первой леди и команды ЮНИСЕФ для эффективных результатов относительно защиты прав и интересов детей в различных сферах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что меморандум предусматривает сотрудничество в таких направлениях, как создание безбарьерной среды для детей с целью их полноценного включения в социальную жизнь, улучшение системы школьного питания и распространение здорового образа жизни, а также обеспечение равных прав парней и девушек в реализации их потенциала.

«Этот документ отражает наше общее видение того, как действовать. Защита, поддержка, равные возможности – его главные принципы. Для меня символично, что мы подписали его именно в День защиты детей. Ведь этот день является напоминанием взрослым об ответственности, которую они несут за детскую жизнь и здоровье, полноценное развитие и становление», – отметила Елена Зеленская.

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В свою очередь Лотта Сильвандер подчеркнула, что меморандум – это возможность объединить усилия и работать вместе ради создания лучших условий для детей в Украине.

"Дети и семьи с детьми нуждаются в особой поддержке в это трудное время, когда мир борется с новыми вызовами. Мы рады, что у нас так много общих сфер для сотрудничества. Уверена, что у нас впереди – многочисленные проекты в поддержку прав ребенка, здорового образа жизни и безбарьерности общества», – сказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.

В ОП проинформировали, что на сегодня супруга Президента и специалисты украинского офиса ЮНИСЕФ активно взаимодействуют для качественного внедрения программы здорового питания в украинских школах. Специалисты Детского фонда ООН присоединились к разработке Национальной стратегии относительно развития безопасной и здоровой образовательной среды, которая 25 мая 2020 года была одобрена указом Президента Украины, а также принимают участие в ее реализации.

Еще одна совместная инициатива первой леди и команды ЮНИСЕФ – телеуроки для начальных классов в рамках национального проекта дистанционного обучения на период карантина «Всеукраинская школа онлайн».

Как отметила Елена Зеленская, международная экспертиза ЮНИСЕФ и доступ к лучшему мировому опыту реализации подобных проектов очень ценные для Украины.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru