Зеленский посетил Киевский центр социально-психологической реабилитации ребенка

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01.06.2020 15:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в Международный день защиты детей поздравил воспитанников Киевского областного центра социально-психологической реабилитации ребенка «Отчий дом» в селе Святопетровское.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Кем вы станете — учеными, военными, инженерами, учителями — надо всегда оставаться людьми — добрыми, честными, толерантными, современными. А главное — счастливыми », — отметил Президент, обращаясь к детям и участникам социальных проектов центра.

Он также посмотрел театральное представление с участием воспитанников учреждения. Как отметил председатель совета ОО «Объединение социальных проектов «Отчий дом» Роман Корнийко, участие детей в театральных постановках является одним из видов психологической терапии.

Зеленский посетил Киевский центр социально-психологической реабилитации ребенка / Фото: https://www.president.gov.ua

«Для них это театротерапия, возможность найти себя, реализовать себя и послужить другим. С помощью театротерапии мы пытаемся влиять на общество и формировать общественное мнение», — сказал он.

Глава государства также ознакомился с молодежным спортивным клубом центра. На его базе работает несколько секций. Один из воспитанников клуба стал чемпионом мира по кикбоксингу и сейчас тренирует своих учеников.

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Кроме того, Президент осмотрел Центр матери и ребенка «Отчего дома», где проходят реабилитацию пострадавшие от домашнего насилия.

Зеленский побывал в квартире, где проживают дети, которые готовятся к усыновлению, и где созданы условия, максимально приближенные к домашним. Дети показали главе государства свои комнаты.

В свою очередь Корнийко рассказал, что за 24 года деятельности «Отчего дома» через него прошли 3284 воспитанника.

Он поблагодарил главу государства за законы, которые упрощают процедуру усыновления, и рассказал о воспитанниках центра, которые нашли свое счастье в семьях.

«Наши дети учатся радоваться жизни. Мы хотим, чтобы было лучше жить другим », — отметил Корнийко.

Дети получили в подарок игрушки, сладости и минибассейн. Президент взамен получил от воспитанников центра свечи, которые они сделали своими руками.

«Отчий дом» за 24 года работы развился в целостную систему программ и проектов, которые помогают в комплексном решении социальных проблем. Основные направления работы центра — защита права ребенка на семью, укрепление социально уязвимых семей, поддержка молодежи из числа детей-сирот, дополнительное образование и развитие, а также общественно-правовая деятельность.

Сейчас на территории «Отчего дома» проживают 95 воспитанников.

По материалам: ukrinform.ru