Дело Шеремета: полиция отрицает обвинения в фальсификации маршрута подозреваемых

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02.06.2020 19:58

Укринформ

В Нацполиции утверждают, что следствие не меняло маршрут, по которому двигались подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых — Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, в том числе и видео с фасада помещений Киевского университета им. Б.Гринченко, расположенного по ул. Бульварно-Кудрявской, 18/2.

В полиции отмечают, что в материалах уголовного производства представлена схема движения подозреваемых от автомобиля до ул. Бульварно-Кудрявской, 18/2, поскольку именно там фигурантов раз зафиксировала камера видеонаблюдения, и на этой схеме изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые по переулку Чеховскому вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара.

В полиции сообщили, что в квартале, куда повернули фигуранты по адресу ул. О.Гончара, 28б, расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Антоненко. Об этом он лично подтвердил это во время допроса.

Также в полиции отметили, что в предыдущих подозрениях маршрут движения подозреваемых не фигурировал, был добавлен в текст подозрений после согласования с процессуальным руководителем в уголовном производстве.

Ранее журналисты-расследователи из проекта "Слидство.инфо" заявили, что в полиции фальсифицировали маршрут движения подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.

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Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

По материалам: ukrinform.ru