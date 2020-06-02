«Кафе безопаснее метро» – под Кабмином митингуют рестораторы

Фото

02.06.2020 13:18

Укринформ

Под зданием Кабинета министров владельцы и сотрудники заведений общественного питания требуют от правительства разрешить полноценную работу кафе и ресторанов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, под зданием правительства собрались несколько сотен протестующих.

Они требуют от правительства разрешить полноценную работу всех заведений общественного питания и отмечают, что такие заведения являются более безопасными, чем маршрутки и метро.

По словам организаторов, в отрасли общественного питания в Украине задействовано почти 1 миллион человек и дальнейшие ограничения работы ресторанов и кафе может привести к тому, что все они окончательно потеряют работу. В акции принимают участие работники многих известных украинских сетей заведений общественного питания.

Участники акции бьют в посуду и скандируют «открой рестораны». Возле здания Кабмина дежурят правоохранители.

Под Кабмином рестораторы призывают позволить им работать / Фото: Багмут Павел. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru