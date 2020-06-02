«Кафе безопаснее метро» – под Кабмином митингуют рестораторы
«Кафе безопаснее метро» – под Кабмином митингуют рестораторы
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02.06.2020 13:18
Укринформ
Под зданием Кабинета министров владельцы и сотрудники заведений общественного питания требуют от правительства разрешить полноценную работу кафе и ресторанов.
Как сообщает корреспондент Укринформа, под зданием правительства собрались несколько сотен протестующих.
Они требуют от правительства разрешить полноценную работу всех заведений общественного питания и отмечают, что такие заведения являются более безопасными, чем маршрутки и метро.
По словам организаторов, в отрасли общественного питания в Украине задействовано почти 1 миллион человек и дальнейшие ограничения работы ресторанов и кафе может привести к тому, что все они окончательно потеряют работу. В акции принимают участие работники многих известных украинских сетей заведений общественного питания.
Участники акции бьют в посуду и скандируют «открой рестораны». Возле здания Кабмина дежурят правоохранители.
Под Кабмином рестораторы призывают позволить им работать / Фото: Багмут Павел. Укринформ
По материалам: ukrinform.ru