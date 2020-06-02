Миссия ООН — о Кагарлыке: Недопустимо разглашать в медиа личные данные жертв насилия

02.06.2020 19:25

Укринформ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека напоминает о недопустимости разглашения в СМИ личных данных жертв насилия.

Об этом говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

«После происшествия в Кагарлыке, где сообщалось про сексуальное насилие и пытки в отношении женщины и мужчины, некоторые СМИ опубликовали имя, место проживания и фотографию жертвы. Они также описали ее характер и поведение.

Мы подчеркиваем, что при освещении случаев сексуального насилия все заинтересованные стороны, включая СМИ, должны ставить интересы жертв на первый план. Это значит предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинение жертвы, и публично распространять личные данные человека только с его информированного согласия”, — говорится в сообщении.

В Мониторинговой миссии напомнили, что согласно Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам следует относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

Так, публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву. Равнодушный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, сдерживая жертв от сообщения о таком насилии в будущем, подчеркнули в Миссии.

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Как сообщалось, 24 мая 2020 года в больницу в Кагарлыке обратилась девушка 1994 года рождения в связи с избиением и изнасилованием. Она утверждает, что к этим правонарушениям причастны служащие полиции.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал ей противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз изнасиловал.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. В частности, угрожая изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате этих действий пострадавший получил переломы ребер и носа.

В настоящее время весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Управлять расформированным отделением поручили областному управлению полиции.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлыкского ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По материалам: ukrinform.ru