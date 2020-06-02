Названы знаки Зодиака, которые обладают даром целительства: всех излечат, исцелят

Дар целительства – это явление, которое во многом не изученное и многим непонятное, но несомненно существующее.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на sm-news.ru.

Некоторым людям присущи качества, позволяющие им исцелять не только души, но и тела при помощи различных манипуляций, наложений рук и даже на расстоянии.

Астрологи также не находят ответ на этот вопрос, но смело отвечают на другой – представители каких знаков Зодиака наделены даром целительства.

Дева

Представители этого знака практичны, и у них редко возникают ассоциации с чем-то необъяснимым и зря. Девы на самом деле отличные целители, если конечно, они осознают свой дар и будут стремиться его развивать. Эти знаки обладают мощным энергетическим импульсом, с помощью которого можно не только определять слабые места в организме, но и эффективно воздействовать на них.

Рыбы

Рыбы являются одним из самых мистических знаков Зодиака, и поэтому склонен к исследованию глубин тела, души и сознания. Будучи от природы сильно восприимчивыми, Рыбы обладают огромной энергетической составляющей, при правильном использовании которой можно эффективно проводить сеансы исцеления. Поэтому для практического применения этих способностей, Рыбам все же придется поучиться.

Козерог

Козероги талантливы во многих сферах, в том числе и в целительстве. Определив в себе этот дар, они его активно подкрепляют, обучаясь и практикуясь. Козероги нетерпимо относятся к неопределенности и всегда стараются докопаться до истины. Они трудолюбивы, и это качество не позволяет им свернуть с выбранного пути и защищает от мракобесия, которое частенько ходит рука об руку с истинным целительством.

Ранее сообщалось о том, что астрологи назвали самые непредсказуемые знаки Зодиака.