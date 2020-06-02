После совещания с Зеленским: командующий ВСУ назвал дату открытия КПВВ на Донбассе

Пропуск граждан через КПВВ на Донбассе может возобновиться после 10 июня.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сегодня 2 июня, сообщил, что уже после 10 июня откроются первые КПВВ на Донбассе. Этой информацией главнокомандующий ВСУ поделился во время селекторного совещания, на котором присутствовал и глава государства Владимир Зеленский.

По словам Хомчака, открытие КПВВ на Донбассе планируется в рамках ослабления карантина. Главнокомандующий ВСУ отметил, что на КПВВ на Донбассе уже началась подготовка к их открытию.

Стоить отметить, что на данный момент на КПВВ на Донбассе действует режим «красный». Это значит, что пункты пропуска функционируют в ограниченном режиме. Чтобы пересечь линию разграничения на Донбассе, необходимо получить специальное разрешение, которое выдает только Командующий ООС. У людей, которые хотят получить специальное разрешение на пересечение линии разграничения, должна быть весомая причина.

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