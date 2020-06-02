Путин присвоил себе право начать ядерную войну без угрозы нападения на Россию: детали указа президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором определены условия для возможного применения ядерного оружия против других стран.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Согласно указу, решение о ядерном ударе принимает лично глава Кремля. Также в этом документе указано, что оружие массового поражения является «средством сдерживания», а его применение «крайней мерой».

Однако этим указом Путин присвоил самому себе право применения ядерного оружия против других стран без непосредственной угрозы для России.

Основными опасностями, которые могут привести к использованию ядерного оружия Россией по решению Путина будут считаться наращивание военного присутствия потенциальными противниками у границ РФ, размещение систем ПРО в космосе, размещение ядерного оружия на территории неядерных держав и т.п.

Ранее сообщалось о том, как можно остановить Путина.