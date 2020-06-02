Рада приняла изменения к закону о донорской крови и импорте лекарств

02.06.2020 14:42

Укринформ

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения" (№2429).

Закон поддержали 332 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Целью законопроекта является ликвидация искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, в частности, сокращение времени вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств, создание правовых условий для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украина — участников международной операции по поддержанию мира и безопасности, устранению барьеров в развитии системы службы крови, созданию благоприятных условий для ввоза отечественными фармацевтическими производителями на территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств", — говорится в пояснительной записке.

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Закон предусматривает, что не будет считаться разглашением и недобросовестным коммерческим использованием регистрационной информации референтного лекарственного средства ссылки заявителем на нее и использования ее в регистрационных материалах, представляемых на регистрацию другого лекарственного средства, содержащего то же действующее вещество, что и референтноне/оригинальное лекарственное средство (изменения в статью 9 закона «О лекарственных средствах»).

Закон предлагает не признавать нарушением прав, вытекающих из патента на изобретение (полезную модель), ввоз в установленном законом порядке товаров, изготовленных с применением изобретения (полезной модели), для исследований и/или использования изобретения (полезной модели) в исследованиях, которые проводятся с целью подготовки и представления информации для регистрации лекарственного средства (изменения в статью 31 Закона Украины «Об охране прав на изобретение и полезные модели»).

Документ позволяет по отдельному решению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, ввоз незарегистрированных в Украине лекарственных средств иностранных государств с целью медицинского обеспечения (медицинского применения) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые направляются для участия в международной операции по поддержанию мира и безопасности в составе национального контингента или национального персонала (изменения в статью 17 Закона Украины «О лекарственных средствах»).

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Закон также должен усовершенствовать запрет вывоза донорской крови и ее компонентов за пределы Украины (по исключением принятия Кабинетом министров Украины решения о предоставлении гуманитарной помощи при условии полного обеспечения потребностей учреждений здравоохранения населения Украины в донорской крови и ее компонентах), отменить устаревшее регулирования экспорта препаратов крови, а также разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектам предпринимательской деятельности (изменения в Закон Украины «О донорстве крови и ее компонентов»).

Согласно принятому закону будет заменено требование о предоставлении сертификата качества наркотического средства или психотропного вещества требованием о предоставлении заверенных заявителем сведений о количественном химическом составе наркотического средства или психотропного вещества по показателям спецификации или соответствующей технической документации производителя (экспортера или импортера) (изменения в Закон Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»).

По материалам: ukrinform.ru