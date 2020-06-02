Ситуация на валютном рынке Украины 2 июня 2020 года: НБУ понизил курс гривны

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 2 июня 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 2 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,81гривен, что на 5 копеек меньше по отношению к предыдущему банковскому дню. А евро стал дешевле на 12 копеек и стоит сегодня 29,80 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 2 июня:

1 доллар США стоит 26,8181 гривен;

1 евро – 29,8043 гривен;

1 российский рубль – 0,3846 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,70 гривен, продажа 26,90 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,50 гривен, продажа 29,90 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 1 июня 2020 года.