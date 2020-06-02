Со Скориком в среду простятся в Киеве, а в четверг — в Львове

02.06.2020 16:53

Укринформ

Прощание с композитором Мирославом Скориком состоится в Киеве в среду, 3 июня, во Львове в четверг, 4 июня.

Похоронят Скорика в родном Львове в пятницу, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Украинцы три дня будут прощаться с композитором, музыковедом и Героем Украины Мирославом Скориком. Завтра прощание пройдут в Киеве, а в четверг и пятницу — во Львове", — говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, в среду, 3 июня, прощание с Мирославом Скориком состоится с 11.00 до 22.00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве (ул. Никольско-Слободская, 5).

В четверг во Львове с 11.00 до 22.00 прощаться с композитором в Архикафедральном Соборе Святого Юра (пл. Св. Юра, 5).

В пятницу, 5 июня, в 11.00 состоится чин похорон из Архикафедрального Собора Святого Юра, далее захоронение на Лычаковском кладбище.

Как сообщал Укринформ, 1 июня 2020 года умер выдающийся украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик. 13 июля ему должно было исполниться 82 года.

Скорик — Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Шевченко. Был сопредседателем Союза композиторов Украины (в 2006-2010 годах), художественным руководителем Киевской оперы (2011-2016 гг). Наиболее известными произведениями Скорика является опера "Моисей", балеты "Возвращение Баттерфляй", "Перекресток", "Каприса". Кроме того, Скорик является автором музыки к известному фильму Параджанова "Тени забытых предков" и автором произведения "Мелодия".

По материалам: ukrinform.ru