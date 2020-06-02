Степанова просят не назначать главой НСЗУ фигурантов антикоррупционных расследований

Заявление

02.06.2020 13:38

Укринформ

Общественные и пациентские организации призывают министра здравоохранения Максима Степанова провести 2 июня открытые собеседования с кандидатами на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и не назначать фигурантов антикоррупционных расследований.

Об этом говорится в совместном заявлении ОО "Центр противодействия коррупции", экспертной организации StateWatch, БО "100% Жизнь", БО "Пациенты Украины", которое есть в распоряжении Укринформа.

"Сейчас к проведению собеседований не допускаются представители СМИ, благотворительных фондов и общественных объединений. Главным кандидатом на должность, по информации СМИ, является Константин Яринич, нардеп 8 созыва от Блока Петра Порошенко, и.о. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра. Он активно критиковал НСЗУ и поддерживал министра Максима Степанова. С НСЗУ у Яринича уже были проблемы, когда в конце апреля пациент пожаловался на его онкоцентр. Человеку пришлось платить за то, что по контракту онкоцентра с НСЗУ должно было быть бесплатным. Кроме того, Кропивницкий областной диспансер Яринича покупал лекарства исключительно у дистрибьюторов по завышенным ценам", — говорится в заявлении.

В нем отмечается: несмотря на то, что конкурс на председателя НСЗУ провели еще в январе, главы Минздрава Зоряна Скалецкая, затем Илья Емец не удосужились встретиться с финалистами конкурса и назначить председателя.

"Так решение определить руководителя НСЗУ перешло к Степанову, который без объяснений отклонил всех кандидатов. После громкого скандала с попыткой назначить человека без конкурса, Степанов намерен проводить кулуарные собеседования с кандидатами. Учитывая критическую важность должности, которая открывает путь к распоряжениям миллиардами бюджетных средств, общественные организации призывают Степанова провести открытые собеседования с прямой трансляцией и не назначать Яринича на эту должность", — говорится в заявлении.

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Как сообщал Укринформ, в январе 2020 года был проведен конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья, финалистами конкурсного отбора стали в. и. о. НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева, глава одного из департаментов НСЗУ Андрей Виленский. После собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы они должны были пройти собеседование с министром здравоохранения.

20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры на должность председателя НСЗУ.

22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Срок подачи документов длился до 27 мая.

2 июня Степанов заявил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.

По материалам: ukrinform.ru