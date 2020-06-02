Суд обязал НАБУ открыть дело по обращению Лероса

02.06.2020 21:44

Укринформ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ зарегистрировать жалобу народного депутата Гео Лероса относительно совершения уголовного преступления братом главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 2 июня, следственный судья ВАКС частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", — говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых якобы один из родственников высокопоставленного чиновника Офиса Президента Украины осуществлял "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

"Следует отметить, что, вынося такое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а только обязует внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов. Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", — отметили в ВАКС.

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Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос (фракция партии "Слуга народа") опубликовал в Facebook несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака обсуждает с собеседниками якобы вопросы о назначениии на государственные должности.

Ермак обратился в связи с обнародованным видео в Службу безопасности и Государственное бюро расследований, поскольку, по его словам, речь идет о спланированной акции и вопросах национальной безопасности.

В САП сообщили, что было открыто уголовное производство по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

ГБР открыло производство по заявлению Ермака относительно распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

СБУ объединила два уголовных производства в отношении Лероса в одно дело.

По материалам: ukrinform.ru