В июне нас ожидает опасный период, связанный с коридором затмений: астрологи рассказали, как может измениться жизнь в этот период

Коридор затмений – это достаточно опасный период, наполненный негативной энергией от самих затмений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на slovofraza.com.

Обычно такие коридоры включают в себя два и больше затмений, связанных между собой и находящихся в небольшом временном промежутке друг от друга.

В 2020 году такой коридор будет наблюдаться с 5 июня по 21 июня. Нас ожидает целых два затмения: 5 июня — неполное лунное в Стрельце и 21 июня — кольцевое солнечное в Раке. Оба они будут непредсказуемыми и опасными. И это станет одним из самых неблагоприятных периодов в 2020 году.

Что происходит в коридор затмений

В этот период все наши поступки могут иметь особые последствия, в том числе негативные. Влияние луны будет создавать отрицательные мотивы для проявления необдуманных поступков и, как следствие, больших проблем.

Любовь и отношения в июне

Надо приготовиться к тому, что придется либо принимать людей такими, какие они есть, либо отпускать, расставаясь с ними. Потому что астрологи не рекомендуют в этот период выяснять отношения. Ссоры и конфликты будут иметь крайне неприятные последствия, а находить компромиссы станет очень сложно. В этот период надо прощать людей, как бы было трудно перебороть негативные эмоции.

Дом и домашние дела в июне

В период с 5 по 21 июня нужно выбросить из дома старые и ненужные вещи. В это время вас не должны окружать то, что вас раздражает, в том числе старые вещи, которые притягивают только отрицательную энергетику. В коридор затмений астрологи рекомендуют заняться уборкой в доме, тем самым создать хорошую атмосферу и поддерживать ее в течение всего июня.

Работа и финансы с 5 по 21 июня

Особую опасность коридор затмений представляет для финансово активных людей. Любые дорогостоящие покупки лучше перенести на потом. Потому как существует большая вероятность того, что в этот период вы можете совершить ошибку, о которой потом пожалеете. Также в этот период возможно возникновение юридических проблем. Астрологи не советуют пытаться их решать, если нет особой необходимости. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы ненароком не нарушить закон, не превышать скорость на дорогах и избегать других нарушений ПДД.

Настроение и здоровье в коридор затмений

Этот период будет характерен переменчивостью настроений и возможными проблемами со здоровьем. Особенно коридор затмений плохо влияет на людей с хроническими заболеваниями, а также на метеозависимых. Астрологи в эти дни советуют не переутомляться и постоянно следить за самочувствием.

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