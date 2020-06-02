В Украине началась фаза угасания коронавируса: ученые уточнили, когда COVID-19 в стране сойдет на нет

Эпидемия COVID-19 в Украине уже прошла стадию ежедневного роста, в последнее время есть тенденция ее медленного угасания.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такое заключение сделали ученые из Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при КПИ. По словам специалистов, в ближайшее время ожидается небольшой спад количества инфицированных на уровне 300 – 450 человек в сутки.

Ученые высказали предположение, что и дальше будет продолжаться постепенное снижение количества новых больных при постоянном росте выздоровевших.

Такое угасание пандемии, по мнению специалистов, будет монотонным и продолжится до конца июня, и при благоприятном стечении обстоятельств, уже в июле можно ожидать уменьшения количества заболеваний более, чем в два раза.

Как разъяснили ученые, в Украине вторая фаза распространения COVID-19 была затяжной по причине не соблюдения карантинных мероприятий, в том числе при проведении весенних религиозных праздников, а также в связи с существующими проблемами в медицинской отрасли страны.

Ранее сообщалось о том, что Кремль резко отреагировал на новый план Украины по Донбассу.