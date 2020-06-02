В Украине открыла продажу билетов на 35 поездов дальнего следования

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01.06.2020 15:04

Укринформ

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 35 пассажирских поездов дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" на Telegram-канале.

"Уже открыта продажа билетов на 35 пассажирских поездов дальнего следования", — говорится в сообщении.

Из них 22 поезда отправляются сегодня в первый рейс. Еще 7 — со 2 июня, 1 — с 3 июня и 5 — с 4 июня.

Отмечается, что в дальнейшем Укрзализныця будет назначать поезда в зависимости от пассажиропотока и разрешений от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций.

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Как сообщал Укринформ, "Укрзализныця" с 1 июня начала движение пассажирских поездов дальнего следования и Интерсити+ в населенные пункты центральной, южной, северной и восточной Украины. Также возобновили свое движение 439 пригородных поездов. Планируется, что с 4 июня начнется движение пассажирских поездов в западные области Украины.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru