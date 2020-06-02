У "мышей" есть имена: полиция открыла дело из-за хищения зерна в Госрезерве

02.06.2020 21:18

Укринформ

Во время проверки выяснилось, что на трех предприятиях Госрезерва фактически отсутствуют почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации для обеспечения населения хлебом. В то же время по документам товар на складах есть.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, информирует пресс-служба министерства.

"Это вопиющий факт, ведь речь идет о государственных запасах, рассчитанных обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации. И эту так называемую «подушку безопасности» 40-миллионной страны банально разворовали и распродали. Молчать об этом — значит закрыть глаза и оставить воров без справедливого наказания за эти умышленные действия. Так нельзя, потому что это — преступление против собственных граждан. А эти так называемые "мыши" имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону", — заявил советник.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Советник министра отметил, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч тонн, на третьем — 112 тысяч тонн.

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"В целом 150 тысяч тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы. Также нашли цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая. Если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов — цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой", — добавил советник министра.

Ранее в СБУ заявили о разоблачении преступления по присвоению денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих Госрезерву, а также сообщили, что служба помогла Аграрному фонду предотвратить хищение 10 тыс. тонн зерна.

По материалам: ukrinform.ru