Зеленский: В Украине — кадровый голод, проблему должно решать высшее образование

02.06.2020 19:20

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины вопросы оптимизации ВУЗов, зарплаты преподавателей и условия обучения студентов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк и председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Участники обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений (ВУЗов), расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование.

«Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что в Украине обучаются более миллиона студентов, большинство из которых не хотят оставаться на Родине, а из тех, кто остается, много не работают по полученной специальности.

«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?» — обратился Президент к участникам встречи.

Со своей стороны Сергей Бабак заявил, что задача Комитета по вопросам образования, науки и инноваций и парламента в целом — создать законодательные условия для развития системы высшего образования и ее дальнейшей эволюции. Сейчас, по его словам, Верховная Рада уже сделала отдельные шаги относительно изменений в системе финансирования университетов, которые будут стимулировать улучшение качества.

Акцентируется, в частности, на том, что теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

«Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы — это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству», — отметил Бабак.

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В свою очередь руководители ведущих ВУЗов отметили важное значение возможностей для развития образования, которые дает новый закон о высшем образовании, привлечения бизнеса к формированию кадров, создания механизмов венчурных фондов, финансирования стартапов и в целом необходимость законодательных инициатив для преобразования отечественного образования в современное, комфортное и успешное.

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Руководители ВУЗов также акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов, построения сети общежитий.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru