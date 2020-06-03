Без борьбы УНР не было бы независимой Украины — польский историк

03.06.2020 19:57

Укринформ

Союз Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского 1920 года завершился поражением, но без этой многолетней борьбы УНР сегодня могло бы не быть независимой Украины.

Об этом в интервью Укринформу заявил польский историк, сотрудник Института национальной памяти Польши Мирослав Шумило.

"Как историк я считаю, что без этой борьбы, которую вел Петлюра, сегодня могло бы не быть Украинского государства", — заявил польский историк.

По его словам, несмотря на то, что союз Пилсудского и Петлюры завершился поражением, он сыграл положительную роль. Ученый обратил внимание, что генерал польской армии Тадеуш Кутшеба в своих воспоминаниях о совместном походе на Киев написал: «Украинская кровь войск атамана Симона Петлюры ни была напрасной. Она доказала Польше, России и миру, что Украина стремится жить, это — успех навеки».

Шумило отметил, что этот польский генерал уже в 30-х годах прошлого века обратил внимание на то, о чем сегодня говорят украинские историки: без этой многолетней борьбы за независимость, без тогдашней украинской революции, вероятно, сейчас не было бы Украины.

По его убеждению, создание Украины в 1920 году было бы возможным, если бы не эти военные ошибки плюс нехватка времени на формирование украинской армии.

Как отмечает историк, польско-большевистскую войны 1920 года следует назвать польско-украинско-большевистской.

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"Это справедливо, поскольку, во-первых, УНР была официальным союзником Польши, а во-вторых, эта армия была единственной сильной союзнической формацией. Эта война должна называться польско-украинско-большевистской, поскольку наступление в апреле 1920 года было организовано для освобождения Украины. Это была война за Украину и за Польшу, ведь оба государства в тот момент воевали за свою независимость", — подчеркнул польский историк.

По материалам: ukrinform.ru