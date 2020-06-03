ГБР возбудило "дело о 43 картинах" на основе публикаций в интернете — адвокат

03.06.2020 16:20

Укринформ

Государственное бюро расследований возбудило дело о незаконном перемещении картин через границу после публикации на сайте "Гордон" в феврале текущего года.

Об этом рассказал во время пресс-конференции адвокат Илья Новиков, представляющий интересы пятого президента Петра Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Выяснилось откуда взялось дело о 43 картинах. Его возбудили 19 февраля 2020 года на основе прошлогодней публикации на сайте "Гордон". Рапорт на имя Ирины Венедиктовой, которая тогда возглавляла ГБР, подал ее зам Соколов. Он утверждал, что публикация дает достаточно оснований полагать о совершении преступления", — сказал адвокат.

По его словам, в ходе следствия следователь составил протокол осмотра сайта "Википедии", на котором говорится, что Порошенко ранее был президентом, а сейчас он является депутатом.

Затем, рассказывает Новиков, следователь составил служебную записку, что в музее Гончара картины Порошенко якобы собираются уничтожить. На основе этого следователи "пошли ломать двери в музей".

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Как сообщал Укринформ, 26 мая Порошенко не пришел на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей. Вместо этого он в Музее Ивана Гончара презентовал выставку картин из своей частной коллекции.

Представители ГБР тогда пришли в Музей Ивана Гончара. По словам представителей учреждения, силовики выломали дверь.

В ГБР заявили, что прибыли в музей, чтобы вручить Порошенко сообщение о вызове на допрос и провести следственные действия. При этом в ГБР утверждают, что администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий, поэтому было задействовано спецподразделение.

Ранее ГБР обнародовало на своем Telegram-канале повторный вызов на допрос Петра Порошенко на 29 мая в рамках расследования двух уголовных производств: относительно перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников, а также по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что может причинить существенный ущерб государственным интересам.

По материалам: ukrinform.ru