Германия дает Украине €25,5 миллиона на жилье для переселенцев

03.06.2020 17:19

Укринформ

ФРГ выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на создание жилых помещений для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее соглашение 3 июня подписали посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, сообщает посольство ФРГ в Украине.

"Посол Фельдгузен и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников подписали Соглашение о финансовом сотрудничестве. Этим соглашением федеральное правительство Германии выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на создание жилых помещений для внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.

Как отмечается, целью проекта, который реализуется Кредитным учреждением для восстановления (KfW), является рефинансирование субсидируемой государственной программы предоставления кредитов на приобретение собственного жилья. В зависимости от фактических объемов кредитов с помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1 200 кредитов.

"До 5 000 внутренне перемещенных лиц будут иметь выгоду от этого проекта, который улучшает их условия жизни и их социальную интеграцию в территориальные громады, которые их принимают. В то время как обычная рыночная процентная ставка по имеющимся кредитам может достигать до 25% годовых, домохозяйства, которые имеют на это право, могут получить кредиты по государственной кредитной программе под около 3% годовых. Однако жилая площадь финансируемых квартир не может при этом превышать предел, установленный государственной кредитной программой", — говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в немецком дипучреждении, хотя значительная часть внутренне перемещенных лиц в Украине уже работает, получая за это оплату, большая их часть до сегодняшнего дня не имеет жилья, которое отвечало бы их потребностям.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение с правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" 22 апреля.

В Украине по состоянию на 13 апреля количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц составляет более 1,4 млн, из них лиц трудоспособного возраста — 367 849, детей — 197 672, лиц с инвалидностью — 51 355, пенсионеров — 724 427, учтено семей — 1 173 283 .

По материалам: ukrinform.ru