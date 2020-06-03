Кабмин согласовал законопроект об электронной трудовой книжке

03.06.2020 15:03

Укринформ

Кабинет министров согласовал и в ближайшее время передаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации об обретенном стаже для назначения выплат. Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде", — сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, представляя законопроект на заседании Кабмина, "мы хотим ввести ведение учета трудовой деятельности работников в электронной форме, то есть фактически мы идем по пути отказа от бумажных трудовых книжек".

По ее словам, "через три месяца после принятия Верховной Радой Украины данного закона будут внедрены новые социальные сервисы и будут созданы условия для того, чтобы Пенсионный фонд мог назначать человеку пенсию автоматически".

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Она добавила, что "фактически будет так, как во всех цивилизованных странах, когда наступает право на социальную выплату или пенсию, государство информирует человека о возможности ее получения и расчетный ее размер".

Кроме того, по словам Лазебной, оригинал бумажной трудовой книжки передается на хранение работнику как официальный документ: "Если работник пожелает продолжить ее ведение, то работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности также внести в трудовую бумажную книжку записи о приеме на работу, о переводе или увольнении".

По материалам: ukrinform.ru