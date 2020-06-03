Как Лунное затмение 5 июня повлияет на людей: что нельзя делать и лунный ритуал

5 июня в пятницу нас ожидает лунное затмение (полутеневое). Начало затмения произойдет в 20:45 по Киеву, а закончится оно в 00:04.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Максимальную фазу лунного затмения можно будет наблюдать в 22:24 по киевскому времени.

Затмение смогут наблюдать жители Европы, Африки, Азии, Австранлии и Южной Америки.

Влияние лунного затмения 5 июня

Лунное затмение произойдет под воздействием Марса и Венеры. А это значит, что люди получат возможность ощутить влияние этого явления на все сферы своих рабочих, дружеских и романтичных отношений.

Те из любовных пар, которые уверены в своем союзе, могут и не заметить надвигающуюся «бурю», а вот тех, у кого в отношениях проблемы, ожидает настоящий «шторм».

Те, кто еще не нашел себе пару, должны будут повременить и приостановить поиски. Знакомство в период лунного затмения не сулит нормальных отношений, и их, как правило, ожидает провал.

Не исключена возможность появления «на горизонте» бывших. Астрологи предупреждают, что «дубль два» тоже ничем хорошим не закончится.

Что не рекомендуется делать в период лунного затмения

В этот день астрологи рекомендуют не напрягать себя и окружающих различными проблемами, не давать никому в долг и самим не лезть в долги. Повременить с вложениями, если даже они сулят приличную прибыль. И самое главное, если, не дай Бог, в этот день вам предстоит сложная операция, лучше перенести ее на следующий день.

Ритуал на лунное затмение 5 июня 2020

Астрологи предлагают в период лунного затмения провести таинственный ритуал, который позволит избавиться от недоразумений и негативной энергии.

Необходимо написать на листке бумаги все то, от чего вам бы хотелось избавиться. И речь не идет лишь о вещах, а возможно, и о мыслях или каких-то отношениях и чего-то еще.

После чего, с позитивными мыслями, сожгите листок в пламени свечи и развейте пепел по ветру. Результат будет неожиданным.

Ранее сообщалось о том, какие знаки Зодиака имеют «метку Творца».