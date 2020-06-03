Как оплатить штраф за нарушение на дорогах — водителям назвали три способа

03.06.2020 17:30

Укринформ

Есть несколько возможностей для уплаты штрафов о превышении скорости в автоматическом режиме.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Первый – это когда вам на адрес регистрации транспортного средства, на котором состоялся факт нарушения режима скорости, будет приходить письмо-уведомление с административным протоколом. Когда вы его получите, вы можете посмотреть на протокол, там есть QR-код, по которому вы через смартфон можете зайти и посмотреть момент, даже видеозапись того, как машина, которая вам принадлежит, превышала скорость», — уточнил он.

Камеры наблюдения / Фото: Павел Багмут, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru