Как оплатить штраф за нарушение на дорогах — водителям назвали три способа
Как оплатить штраф за нарушение на дорогах — водителям назвали три способа
03.06.2020 17:30
Укринформ
Есть несколько возможностей для уплаты штрафов о превышении скорости в автоматическом режиме.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.
«Первый – это когда вам на адрес регистрации транспортного средства, на котором состоялся факт нарушения режима скорости, будет приходить письмо-уведомление с административным протоколом. Когда вы его получите, вы можете посмотреть на протокол, там есть QR-код, по которому вы через смартфон можете зайти и посмотреть момент, даже видеозапись того, как машина, которая вам принадлежит, превышала скорость», — уточнил он.
Камеры наблюдения / Фото: Павел Багмут, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru