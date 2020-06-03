МОН просит привлечь Нафтогаз к обеспечению медсредствами для проведения ВНО

03.06.2020 16:19

Укринформ

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий призвала Кабмин привлечь НАК "Нафтогаз" и другие компании к оказанию помощи для обеспечения медицинскими средствами, необходимыми для безопасного проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом она сказала во время заседания правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство образования и науки работает над обеспечением потребности в медицинских товарах для безопасного проведения внешнего независимого оценивания, единого выпускного экзамена… Просим о содействии в поиске социально ответственных партнеров, способных предоставить остальную помощь, например НАК "Нафтогаз", — сказала министр.

Мадзий добавила, что благотворительная помощь по обеспечению медицинскими средствами была предоставлена ЮНИСЕФ и Посольством Швейцарии в Украине и это покрыло часть потребности.

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Как сообщал Укринформ, основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня — по украинскому языку и литературе, 2 июля — по физике, 6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкамв, 7 июля — по английскому языку, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии и 17 июля — по химии.

По материалам: ukrinform.ru